PR de Moçambique inaugura hoje em Maputo a maior ponte suspensa de África

O Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, vai hoje inaugurar a ponte Maputo – Katembe, a primeira ponte sobre a baía da capital moçambicana e maior travessia suspensa de África.

O programa da cerimónia, no dia do feriado municipal de Maputo, prolonga-se por toda a manhã e conta com transmissão em direto pelas televisões moçambicanas.

A ponte foi financiada e construída pela China, um empreendimento “chave na mão” que arrancou há quatro anos com um valor base de 785 milhões de dólares que Moçambique começa a pagar a partir de 2019.

O investimento incluiu a construção de 200 quilómetros de estradas, tais como a via circular à capital e a ligação à Ponta do Ouro, junto à fronteira com a África do Sul (incluindo outras cinco pontes mais pequenas).

A ponte Maputo-Katembe tem um tabuleiro suspenso de 700 metros e duas rampas com pouco mais de um quilómetro cada, atravessando a baía a 60 metros de altura da água – suficiente para sob ela navegarem os cargueiros que passam pelo porto de Maputo.

A portagem da ponte Maputo-Katembe para a maioria dos veículos ligeiros (classe 1) vai custar 160 meticais (2,30 euros), valor significativo para o bolso da maioria dos moçambicanos, mas os furgões de transporte coletivo (chamados ‘chapas’), autocarros e tratores vão ter um desconto de 75 por cento e pagar 40 meticais (cerca de 60 cêntimos de euro).