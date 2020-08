Nas Notícias Portugal regista mais um morto e 320 novas infeções por covid-19 Por

Portugal registou um morto e 320 novas infeções por covid-19, nas últimas 24 horas, tendo agora um total de 57 768 casos desde o início da pandemia.

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo, o número total de vítimas mortais da pandemia em Portugal é hoje de 1819.

Há agora 41 885 pacientes recuperados, o que representa um acréscimo de 119, em comparação com o boletim de sábado.

O único óbito das últimas 24 horas ocorreu na região norte, que tem agora 846 vítimas mortais, no total, em 20 776 casos.

Quanto ao centro do país, contaram-se mais 20 casos desde ontem, com um total de 4800 pacientes infetados e 253 óbitos por covid-19.

Em Lisboa e Vale do Tejo o total de infeções é hoje de 29 784 (mais 121 do que ontem), com 63 vítimas mortais.

O Alentejo registou mais 11 infeções de covid-19, num total de 937, e conta agora 22 mortos.

Já o Algarve registou seis novos casos nas últimas 24 horas (com 1105 infeções no total) e 17 mortos, desde o início da pandemia.

Nas ilhas, não há qualquer registo de infeção ou morte nas últimas 24 horas.

Nos Açores há 209 infeções e 15 mortos desde o início da pandemia e na Madeira registaram-se 157 casos de covid-19.