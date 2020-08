Desporto FC Porto oficializa contratação de Zaidu Por

Zaidu é o mais recente reforço do FC Porto, tendo assinado um contrato válido por cinco temporadas.

O nigeriano, de 23 anos, chegou a Portugal para representar o Gil Vicente em 2016, tendo runmado depois ao Mirandela, do Campeonato de Portugal.

Em 2019/20, o jogador estreou-se na I Liga ao serviço do Santa Clara, tendo agora se transferido para o campeão nacional.

“Estou mesmo muito feliz por ser jogador do FC Porto. Nem sei como explicar, mas estou muito, muito feliz por vestir esta camisola. Espero fazer um bom trabalho e ajudar a equipa. Esta época vamos ganhar tudo”, referiu, já depois de assinar contrato.

“O clube e os adeptos podem esperar tudo de mim. Recebi muitas mensagens de adeptos do FC Porto e isso deixou-me muito feliz. Ainda não falei nada com Sérgio Conceição, mas de certeza que vamos falar. Estou extremamente motivado para começar a trabalhar”, acrescentou Zaidu, em declarações reproduzidas pelo site do clube.

Zaidu é a terceira contratação do FC Porto, depois de Cláudio Ramos e Carraça.

Os valores envolvidos no negócio não foram divulgados.