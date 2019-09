Motociclismo Portugal ganha experiência no Trial das Nações Por

Portugal esteve em bom plano no 36º Trial das Nações, que decorreu na ilha de Ibiza, tanto na vertente masculina como feminina.

Do lado dos pilotos o trio luso alinhou com Diogo Vieira, Filipe Paiva e Leandro Castro, enquanto entre as piloto alinharam Rita Vieira, Sofia Porfírio e Mariana Afonso. Eles concluíram na 11ª posição enquanto elas no oitavo posto.

O porto de Ibiza foi ‘palco’ deste evento, que reuniu uma dúzia de equipas na competição internacional, que reúne o segundo patamar do Trial das Nações, que na ‘classe rainha’ tem as mais fortes seleções do trial mundial, à qual acede a equipa que vence a ‘Internacional’, destronando a última das seis formações da competição ‘Mundial’’, definido assim a sua posição na partida para o confronto final, com 15 zonas de obstáculos.

Na primeira volta o trio português masculino somou 81 pontos de penalização, reduzindo para 72 na segunda passagem, para um total de 153 pontos, aos quais se juntou mais dez de penalização, fechando a contagem com 163.

Do lado feminino, onde Mariana Afonso era uma estreante, a equipa qualificou na oitava posição e foi nessa mesma colocação que as três pilotos fecharam as contas deste Trial das Nações, entre as nove presentes, fechando a primeira volta com 77 pontos, sendo que na segunda melhoraram o registo e contabilizaram 70 pontos para um total de 147.

De referir que as portuguesas ultrapassaram 18 zonas de obstáculos sem qualquer penalização.

Face a estes resultados, a equipa de Portugal teve uma experiência muito positiva face às maiores potências mundiais daquela que é, eventualmente, a mais técnica das disciplinas do motociclismo.

Na cerimónia de entrega de prémios foi oficialmente ‘passado o testemunho’ a Portugal a organização da próxima edição da prova, que já passou pelo nosso país em 2002, sendo então realizada em Paços de Ferreira. Em 2020 terá lugar em Gouveia.