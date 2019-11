Motores Porsche vence 9 Horas de Kyalami Por

Nick Tandy, Denis Olsen e Mathieu Jaminet venceram as 9 Horas de Kyalami, na África do Sul, derradeira prova do Intercontinental GT Challenge.

Com o triunfo do Porsche GT3 R # 31 Tandy e Jaminet arrebataram o título de competição, numa corrida marcada por difíceis condições climatéricas, sobretudo na parte final, que obrigou a uma prolongada neutralização.

A tripla da Frikadelli Racing nem sempre esteve no comando, já que inicialmente a liderança pertenceu a Michael Christensen, Kevin Estre e Richard Lietz, no Porsche da GPX Racing, mas a perseguição dos BMW M6 GT3 da Walkenhorst e do Team Schnitzer, liderado Augusto Farfus, pairou como uma ameaça.

Um toque entre Tandy e Christansen permitiu que os dois BMW chegasse a liderar, antes das paragens nas boxes alterarem a hierarquia e deixarem o Porsche da GPX no comando.

A pouco mais de duas horas do fim o ‘safety-car’ foi chamado para a pista, devido à tempestade que se abateu sobre Kyalami, e a corrida foi neutralizada, sendo que a pouco mais de 25 minutos do fim a prova foi retomada, com novas passagens pelas boxes a alterarem de novo a classificação.

O Mercedes AMG GT3 # 10 da SPS comandava quando a prova foi retomada, mas com as diferentes estratégias de paragens nas boxes os Porsche da Frikadelli e da GPX assumiram a frente da prova, com Nick Tandy a conseguir uma ligeira vantagem sobre Lietz. A vitória dava o título ao britânico e a Dennis Olsen, já que Maxi Gotz era o único capaz de impedir isso e apenas colocava o Mercedes # 10 na quinta posição.

Nicky Catsburg, Christian Krognes e Mikel Jansen conseguiriam ainda chegar à segunda posição e dar um prémio de consolação à BMW e a Wallkenhorst Motorport, remetendo Christensen, Estre e Lietz para o último lugar do pódio.

Em baixo um resumo desta prova.