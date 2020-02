Motores 12 Horas de Bathurst: ‘Cuidado cangurus à vista’ Por

Já não é a primeira vez que a ‘fauna’ australiana se torna protagonista das corridas no Circuito de Mount Panorama. Este fim de semana, durante as 12 Horas de Bathurst tal voltou a acontecer.

Para quem segue as provas de automóveis na Austrália já se habituou a ver canguros a atravessar a pista de Bathurst. Aconteceu no passado várias vezes durante os míticos 1000 Km, uma clássica do campeonato Supercars V8.

Agora foi durante os treinos para a primeira prova do Intercontiental GT Challenge. Que o digam Dirk Muller e Renger Van der Zande, que apanharam uns ‘sustos’ ao verem os inconfundíveis marsupiais saltitarem à frente dos seus bólides

Desta vez os cangurus pareciam disputar o asfalto de Mount Panorama com os carros que participam nas 12 Horas de Bathurst e a Direção de Prova não teve outro remédio senão mostrar as bandeiras vermelhas e interromper a sessão.

Felizmente que ninguém embateu num animal, o mesmo não se pode dizer das barreiras de proteção da curva d McPhillamy Park (a 10ª do circuito), que apanhou desprevenido, por exemplo, o Lamborghini Huracan GT3 de Dean Canto. Uma zona felizmente sem espetadores e bastante segura para este tipo de percalço.

As imagens falam por si.