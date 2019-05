Motores Pombal ‘candidata’ Rali Alitém ao Campeonato Centro Por

A edição 2019 do Rali Alitém foi apresentada sexta-feira em Pombal, afirmando-se como um evento que pode ser um dos pontos de interesse do Campeonato Centro de Ralis do próximo ano.

Esta prova, organizada com os apoios autarquia, associação de freguesias Alitém e bombeiros locais, e que assenta da comissão organizadora e na estrura da Penela Race Events Club, vai disputar-se a 27 e 28 de julho, pontuando para o Desafio Kumho Centro e para o Desafio Kumho Terra.

Fotos: Catarina Costa

São três classificativas – Albergaria dos Doze, São Simão de Litém e Santiago de Litém cumpridas por duas vezes e uma super especial. A primeira (5 km) cumprida no sábado antes da Street Stage na cidade de Pombal, e as restantes (12 km e 14 km) disputadas no domingo.

“Trata-se de uma prova em magníficos pisos de terra. Que procuramos que fosse o mais compacta possível. Até desejávamos que tivesse mais quilómetros mas tal não é possível. Mas são especiais muito técnicas e uma street stage que traz o rali à cidade. Isto num fim de semana em que a prova coincide com as festas da cidade”, refere Hélder Costa.

O responsável pela organização espera que o empenho colocado pelo município de Pompal, pela Alitém (associação das freguesias de Abergaria dos Doze, São Simão de Litém e Santiago de Litém) e pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pombal e pela equipa que chefia resulte numa prova de sucesso, pois o objetivo “é vir a integrar o Campeonato Centro de Ralis no próximo ano”.

“Queremos que esta prova projete Pombal, num altura muito importante, em que somos visitados por muitos forasteiros que vêm para as festas da cidade, mas que poderão ter um espetáculo diferente, de qualidade”, afirmou por sua vez o autarca Diogo Mateus que não ‘volta a cara’ a um dia ver passar por uma especial do seu concelho uma prova de dimensão nacional ou mesmo mundial (Rali de Portugal).