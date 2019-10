Polícia cabo-verdiana detém um dos suspeitos de assassinato a agente

A Polícia Nacional (PN) de Cabo Verde anunciou hoje que já deteve um dos dois suspeitos do assassinato a tiro de um agente policial, na madrugada passada, durante uma operação na cidade da Praia.

“A PN informa que um dos suspeitos já foi detido e está no encalço do outro. As diligências estão sendo feitas no sentido de se compreender com exatidão as circunstâncias em que ocorreu a tragédia”, lê-se num comunicado divulgado pelo Ministério da Administração Interna.

A polícia cabo-verdiana indicou ainda que o caso aconteceu na madrugada, quando o Serviço de Piquete foi chamado, através do Centro de Comando, “para intervir junto de dois indivíduos que se encontravam armados e em situação muito suspeita na zona de Tira Chapéu, na Praia”.

“No local, ao se aperceberem da presença policial, os suspeitos puseram-se em fuga e, imediatamente, foram perseguidos, resultando dali disparo de armas de fogo, que terá atingido o agente de primeira classe”, prosseguiu a mesma fonte, indicando que o polícia foi socorrido imediatamente pelos colegas e transportado para o hospital, onde veio a falecer, momentos depois.

A autópsia ao corpo será realizada ainda esta manhã, referiu a polícia, salientado que o agente, que estava na corporação há 16 anos, tendo trabalhado na ilha da Brava e na Praia, era um “profissional exemplar, dedicado e muito querido pelos seus colegas e amigos”.

“A Polícia Nacional lamenta profundamente a perda deste colega e excelente profissional e endereça à família enlutada as mais sentidas condolências”, termina o comunicado.

Conforme constatou a agência Lusa no local, agentes policiais estavam hoje a vigiar as casas de uma das ruas mais movimentadas de Tira Chapéu, considerado uns dos bairros mais problemáticos da cidade da Praia.

O agente policial, que fazia parte da unidade de piquete da PN, foi morto a tiro nas imediações da avenida principal de Tira Chapéu, que liga várias zonas da cidade da Praia, enquanto os polícias estavam posicionados noutra rua a uns 400 metros do local do assassinato.

A imprensa cabo-verdiana escreve que o suspeito de ter atirado no agente policial é um jovem de 32 anos residente no referido bairro, e que conta com várias passagens pela polícia e pela cadeia central da Praia.