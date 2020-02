Motores Pódio de Félix da Costa no México reflete “rapidez e excelente gestão de energia” Por

António Félix da Costa não podia ter ficado mais contente após a prova que este fim de semana se disputou na Cidade do México.

No Autódromo Hermanos Rodrigues o piloto português da DS Techeetah voltou a realizar uma excelente recuperação que o levou da nona posição em que largou até ao segundo lugar.

Face à posição recuada na grelha de partida, em que foi promovido para nono depois da penalização que relegou Pascal Wherlein para o final do ‘grid’, Félix da Costa tinha como objetivo recuperar o máximo de posições sem comprometer o consumo de energia. O percalço que tinha comprometido a sua vitória na prova anterior.

Não obstante no arranque ter perdido uma posição, o piloto de Cascais não tardou a recuperar o lugar e começar a progredir na classificação, ‘rebocado’ pelo seu companheiro de equipa, o campeão em título, Jean-Eric Vergne.

António viria mesmo a deixar o francês para trás e partir à conquista do pódio, superando dois ‘monstros sagrados’ da disciplina – face à experiência que acumulam –, Sebastien Buemi e Sam Bird. Só não deu para ir ‘buscar’ Mitch Evans, o neozelandês que liderou a corrida do princípio ao fim.

“Foi um excelente trabalho de toda a equipa DS Techeetah. Temos trabalhado muito e vejo toda uma estrutura com muita vontade de vencer. Mostramos rapidez e sobretudo uma excelente gestão de energia, desde a primeira à última volta. Acredito que estamos no caminho certo”, considera Félix da Costa.

Para o piloto português a prova em si foi o resultado de uma toada ofensiva do princípio ao fim: “Na corrida ataquei ao máximo nos momentos certos e este segundo lugar é um grande prémio para toda a equipa. Vamos continuar a trabalhar com o mesmo foco. O campeonato é longo mas sei bem onde quero estar posicionado em julho no final das contas”.

A segunda posição no México manteve António Félix da Costa na ‘corrida’ pelo campeonato, onde ocupa a terceira posição, esperando que os seus compatriotas o continuem a apoiar como têm feito até agora, pois para si “é um grande orgulho ter tanto apoio dos português. Esta energia extra do ‘fanboost’ fez a diferença”, pois consumou uma das ultrapassagens quando o acionou.

“O apoio de tantas pessoas mostra que não estou sozinho nesta caminhada e isso é muito bom. Juntos vamos lutar pelo campeonato”, acrescenta o piloto de Cascais, que começa já a pensar na próxima prova, que se disputa a 29 de fevereiro em Marraquexe (Marrocos).