PM de Cabo Verde diz que “vai continuar” processo de integração na CEDEAO

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, garantiu hoje que o processo de integração do país na Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) “vai continuar”, após a nomeação de um novo ministro para a Integração Regional.

“O cargo vai continuar e nós vamos continuar com o mesmo empenho no programa de integração, procurando sempre defender as especificidades de Cabo Verde na CEDEAO”, começou por dizer o chefe do Governo cabo-verdiano, assumindo a nomeação de um sucessor para o antigo ministro-adjunto Júlio Herbert, que morreu em outubro e que também era tutelar da pasta da Integração Regional.

“Somos o único isolado e um país que tem especificidades próprias, e vamos defender os interesses de Cabo Verde”, garantiu Ulisses Correia e Silva à margem da cimeira tecnológica Web Summit, que terminou hoje em Lisboa.

O governador afiançou que Cabo Verde terá “uma solução” em breve.

O diplomata, músico, poeta e ministro-adjunto Júlio Herbert morreu em 21 de outubro, no seu gabinete, no Palácio do Governo, vítima de ataque cardíaco.