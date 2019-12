Fórmula 1 Pirelli vai manter os mesmos pneus de F1 para a próxima época Por

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou que a Pirelli deverá manter os seus pneus de 2019 para a próxima temporada de Fórmula 1.

Os ‘protótipos’ das borrachas para 2020 não convenceram os pilotos nos últimos testes no Abu Dhabi, e isso levará o fabricante a manter os pneus usados este ano na disciplina máxima do automobilismo.

O voto interno por unanimidade terá levado a FIA a falar com a Pirelli no sentido de manter os atuais pneus e adiar uma nova evolução para 2021. O organismo internacional agradece ao fabricante de Milão “e a todas equipas pelo trabalho e colaboração para melhorar os pneus para 2020. As lições recolhidas serão inestimáveis para o progresso dos futuros pneus”.

A Pirelli parece já concentrada nos futuros pneus de 18 polegadas no Abu Dhabi, que assim terão uma outra versão, melhorada quando chegar a temporada de 2021.