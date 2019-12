OE2020: Iniciativa Liberal anuncia voto contra

O deputado único e presidente da Iniciativa Liberal (IL) anunciou hoje que o partido votará contra o Orçamento do Estado para 2020, depois de uma reunião com o Governo.

“Este orçamento vai dar corpo ao que foram as promessas eleitorais do PS e do programa do Governo do PS e nessa perspetiva não há qualquer hipótese da Iniciativa Liberal aprovar este orçamento”, afirmou João Cotrim Figueiredo, em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião com o ministro das Finanças, Mário Centeno, na Assembleia da República.

Questionado se o partido já decidiu o voto contra, o deputado único da IL respondeu afirmativamente.

“Já decidimos que [o partido] votará contra este orçamento”, afirmou.