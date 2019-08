Motores Pinhel foi a capital do drift por um fim de semana Por

Laurent Cousin impôs-se na terceira prova do Campeonato de Portugal de Drift realizada no fim de semana em Pinhel, ao mesmo tempo que venceu a Taça Internacional da categoria PRO.

Para além deste êxito francês no evento do Clube Escape Livre, Fábio Cardoso arrecadou a Taça Internacional da categoria SEMI PRO e Nuno Ferreira foi o iniciado em destaque.

Esta prova teve lugar na zona industrial de Pinhel e reuniu 33 pilotos na competição do campeonato e 18 na Taça, tornando a vila da Beira Alta na capital nacional do drift durante o fim de semana.

Nos Iniciados a primeira participação de Luís Mendes no Campeonato saldou-se por uma vitória batendo Nuno Ferreira que com este segundo lugar reforça a liderança da categoria enquanto na terceira posição se classificava Paulo Pereira.

Em SEMI PRO, o até agora imbatível Fábio Cardoso não resistiu a um imperial João Vieira (Janita) o mais jovem piloto de Drift, e teve que se contentar com a segunda posição à frente de Ricardo Costa.

Na categoria ‘rainha’ assistiu-se a uma luta Internacional entre Laurent Cousin, um nome consagrado em França, e o actual campeão nacional e líder do Campeonato, Diogo Correia, duelo que empolgou o público e que no final ditou a primeira vitória estrangeira em Pinhel com Diogo Correia na segunda posição, consolidando assim o primeiro lugar no Campeonato pois o francês não pontua, subindo à terceira posição do pódio Ermelino Neto.

O embaixador do Drift de Pinhel, Rui Pinto, trouxe à cidade Falcão o seu novo Nissan mas problemas de juventude não lhe permitiram ser apurado.

Na Taça Internacional, que reflectia os resultados do Campeonato, Laurent Cousin venceu na categoria PRO, Fábio Cardoso na SEMI PRO e Nuno Ferreira foi o iniciado revelação, ele que continua a liderar esta categoria no Campeonato de Portugal.

O troféu Daniel Saraiva, que o Clube Escape Livre instituiu para premiar o Fair Play entre os pilotos, homenageia e recorda o piloto de Drift da região desaparecido prematuramente e foi entregue a João Vieira, igualmente pela revelação que é já este jovem piloto de 16 anos.