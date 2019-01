Motores Piloto da ‘casa’ ganha Corrida dos Campeões Por

Benito Guerra fez a festa na Corrida dos Campeões (RoC), disputada na Cidade do México, depois de bater na final Loic Duval.

No Forum Sol, em pleno Circuito Hermanos Rodriguez – habitual ‘palco’ do Grande Prémio do México de Fórmula 1, o piloto mexicano e o francês degladiaram-se, e apesar de apenas ter disputado a RoC apenas uma vez antes, em 2012, Guerra foi mais forte que Duval.

O piloto mexicano deu indicações dos ‘estragos’ que podia fazer ao bater os pilotos de F1 Sebastian Vettel e Pierre Gasly, bem como Mick Schumacher atingindo a final depois de eliminar o seu compatriota Esteban Gutierrez, também ele um piloto de F1, mostrando particular destreza dos Buggy da RoC, nos Vuhl 05 e nos KTM X-Bow.

Fortemente apoiado pelo público local, Benito Guerra impôs-se no confronto final a um Loic Duval que deixou para trás Patricio O’Ward, campeão da Indy Lights nos Estados Unidos, que na fase de grupos afastara o vencedor do ano passado, David Coulthard.

“É um sentimento incrível. Não tenho palavras para descrever como estou bastante feliz. É incrível rivalizar com tantos pilotos de classe mundial. Tive de enfrentar nada menos que três pilotos de F1. É por isso um momento extraordinário para mim, sem dúvida um dos momentos mais marcantes da minha carreira”, afirmava o vencedor no final.

Problemas mecânicos levaram também à eliminação de Ryan Hunter-Reay, batido por Daniel Suarez, que não pôde enfrentar Mick Schumacher também devido a um problema no pedal do acelerador do Vuhl que então ambos utilizavam.