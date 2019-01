Motores Equipa nórdica vence Taça das Nações da Corrida dos Campeões Por

A equipa nórdica, formada por Tom Kristensen e Johan Kristoffersson, venceu a Taça das Nações da Corrida dos Campeões (RoC), disputada este ano na Cidade do México.

Para os escandinavos foi o terceiro triunfo no evento, sendo que o dinamarquês, conhecido pelo senhor Le Mans, e o sueco, Bicampeão do Mundo de Ralicross, bateram na final a equipa da Alemanha.

A formação germânica teve uma componente simbólica, já que foi formado por Sebastian Vettel e Mick Schumacher, que de certa forma evocou aquele que o atual piloto da Ferrari e o pai do Campeão Europeu de Fórmula 3, Michael Schumacher, formaram no evento entre 2007 e 2012, vencendo mesmo a Taça das Nações, disputada no Foro Sol, em pleno Circuito Hermanos Rodriguez.

Na disputa do título Kristensen levou a melhor sobre Vettel no primeiro confronto, antes de Mick Schumacher não conseguir fazer frente ao dinamarquês. Teria no entanto uma bela batalha com Kristofferson na manga decisiva.

O senhor Le Mans mostrou-se radiante no final da contenda, enquanto o jovem Schumacher se manifestou feliz só pelo facto de “lutar contra pilotos lendários até final”, salientando o facto de na disputa com a equipa do Brasil, que levou os alemães até à final, ter competido contra Hélio Castroneves levando a sua irmã como passageira.

De referir que o México e o Brasil foram as nações que a equipa nórdica e a Alemanha bateram nas meias finais para disputarem o triunfo do confronto deste sábado. Este domingo é a vez da competição individual, para saber quem sucede a David Coulthard como vencedor da Corrida dos Campeões.