Pichardo terceiro em ‘meeting’ na Hungria, Nelson Évora oitavo

O português Pedro Pablo Pichardo terminou hoje na terceira posição a prova do triplo salto do Gyulai Istvan Memorial, na Hungria, com Nelson Évora a ser oitavo na mesma prova.

Em Székesfehérvár, na Hungria, Pichardo conseguiu, logo na primeira tentativa, 17,29 metros, enquanto Évora foi oitavo, com 16,72, a sua melhor marca do ano.

A prova foi ganha pelo norte-americano Christian Taylor, com 17,93 metros, à frente do compatriota Will Claye, que fez 17,66, ainda longe da sua melhor marca mundial do ano, de 18,14.