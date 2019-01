Pharol subscreve mais de 127 milhões de ações no âmbito do aumento de capital da Oi

A Pharol, acionista da Oi, subscreveu mais de 127 milhões de ações no âmbito do aumento do capital social da operadora brasileira, foi hoje comunicado ao mercado.

“A Pharol informa que subscreveu 127.548.955 novas ações no âmbito do aumento do capital social da Oi cujos valores finais foram divulgados hoje”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação remetida ao mercado, nos termos do acordo celebrado entre a Pharol e a Oi, a operadora brasileira realizou o pagamento de 25 milhões de euros, o que permitiu a subscrição de 85.721.744 novas ações.

Por sua vez, a Pharol, com recurso a fundos próprios, subscreveu ainda 41.827.181 novas ações.

O acordo celebrado prevê ainda a entrega futura de 33,8 milhões de ações existentes na tesouraria da Oi.

“A somar às 166.710.904 ações detidas anteriormente, caso o acordo seja homologado e estas operações venham a produzir efeitos, a Pharol passará a ser titular de 328.059.859 ações representativas de 5,51 por cento do capital social da Oi.

A operadora brasileira Oi anunciou hoje que concluiu o aumento de capital de 4 mil milhões de reais (cerca de 930 milhões de euros), previsto no plano de recuperação judicial em curso.

Em comunicado, a empresa explicou que, no cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, o Conselho de Administração, em reunião realizada em 21 de janeiro de 2019, decidiu aprovar a emissão de 272.148.705 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de 1,24 reais (0,288 euros) por ação.

Na sequência da subscrição das novas ações ordinárias emitidas no aumento de capital, e da subscrição da totalidade das novas ações ordinárias emitidas no aumento de capital – Novos Recursos, o capital social da Companhia passou a ser de 32,5 mil milhões de reais, dividido em 5.954.205.001 ações, sendo 5.796.477.760 ordinárias e 157.727.241 ações preferenciais, “todas nominativas e sem valor nominal”.

O aumento de capital foi realizado por meio da emissão de 272.148.705 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sob a forma de ‘American Depositary Shares’ representativos de ações ordinárias, na forma prevista o plano.