Nas Redes Deputado do PSD insulta Mamadou Ba, apaga post e diz que foi “brincadeira” Por

O deputado João Moura, do PSD, insultou Mamadou Ba, assessor do Bloco, numa publicação no Facebook que depois apagou. Questionado, explicou que “foi uma brincadeira”.

Ontem à tarde, o deputado e líder da distrital de Santarém do PSD colocou um post visando Mamadou Ba, o assessor parlamentar do Bloco de Esquerda e dirigente do SOS Racismo que se tinha queixado da “bosta da bófia“, num comentário à polémica intervenção policial no bairro da Jamaica, no Seixal.

João Moura ironizou com a “insegurança” do assessor do Bloco e terminou o post com um “e se fosses ba(damerda)!”

“Bamos lá a Ber se nos entendemos! O Mamadou ba, chamou bosta à Bófia, leia-se polícia de merda, agora sente se inseguro e pede segurança policial. Ó Mamadou e se fosses ba(rdamerda)!”, escreveu o deputado do PSD, no Facebook.

A publicação foi eliminada pouco tempo depois, já a polémica estava instalada.

“Foi uma brincadeira” que tinha apenas como destinatários um grupo de amigos, justificou o líder da distrital de Santarém do PSD, em declarações ao Público.

No entanto, o post foi publicado como sendo de acesso público.

“Percebi que alguém com alguma maldade na deturpação daquela publicação a tinha partilhado”, acrescentou.