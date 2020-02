Motores Peugeot Rally Cup Ibérica com 208 R4 e temporada de C3 R5 para o vencedor Por

O novo 208 Rally4, que vai ser utilizado na edição 2020 da Peugeot Rally Cup Ibérica, vai dar direito a um grande prémio final

A terceira temporada da competição organizada pelos importadores da marca no nosso país e em Espanha está já em preparação, sendo a estreia da nova máquina de Sochaux uma das maiores novidades deste troféu que anima a cena dos ralis nacionais e internacionais.

Mas o aliciante prémio final não é menos atraente que o novo carro, pois dará direito a um programa oficial, em Portugal ou Espanha, aos comandos de um C3 R5. O que servirá sem dúvida como um estimulo a uma adesão à Peugeot Rally Cup Ibérica deste ano.

A competição será composta por seis prova, incluindo a primeira etapa do Rali de Portugal e a totalidade do Rali da Catalunha, para além de três novidades absolutas e um regresso, com três eventos no nosso país e outros tantos no país vizinho, divididos por terra e asfalto.

No terreno com a logística da Sports & You, a organização da Rally Cup Ibérica é de esperar uma adesão significativa de equipas a esta verdadeira fórmula de sucesso e plataforma de lançamento de carreiras no mundo dos ralis, de modo a encontrar os sucessores de Robert Blach e de Daniel Berdomás, os Campeões de 2018 e 2019.