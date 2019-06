Peter Sagan vence terceira etapa e assume liderança da Volta à Suíça

O eslovaco Peter Sagan (BORA-hansgrohe) venceu hoje ao ‘sprint’ a terceira etapa da Volta à Suíça em bicicleta, assumindo a liderança da classificação geral individual da 83.ª edição da prova.

Sagan, de 29 anos, cumpriu os 162,3 quilómetros entre Flamatt e Murten em 3:39.25 horas, batendo sobre a meta o italiano Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step), segundo classificado, e o alemão John Degenkolb (Trek-Segafredo), terceiro.

A terceira vitória do eslovaco na temporada deu-lhe ainda a camisola amarela da prova suíça, destronando o dinamarquês Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), agora segundo colocado, a 10 segundos.

Depois do ‘azar’ na segunda tirada, devido a virose, o português Rui Costa (UAE Emirates), que já venceu a prova três vezes, cortou hoje a meta com o mesmo tempo do vencedor, em 85.º lugar, seguindo em 83.º na geral, já a mais de oito minutos.

Na terça-feira, a quarta etapa liga Murten a Arlesheim, ao longo de 163,9 quilómetros, num traçado que inclui duas contagens de montanha, uma de segunda e outra de terceira categoria.