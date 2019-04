Motores Penafiel volta a ser a capital europeia do Aquabike Por

Pelo terceiro ano consecutivo a marina de Entre-os-Rios, em Eja, Penafiel, recebe a ‘caravana’ do Campeonato da Europa de Aquabike.

São pilotos de 20 países que estão presentes na ronda portuguesa, prometendo emoção nas águas dos rios Douro e Tâmega entre 3 e 5 de maio.

Um evento no qual a Federação Portuguesa de Motonáutica (FPM) mostrou grande empenho, com um crescendo de importância ano após anos, consolidando o evento com um dos melhores a nível internacional.

Paulo Ferreira, presidente da FPM, aponta a “fantástica lista de inscritos e o reforço dos meios técnicos” como fatores determinantes para justificar a presença de muito público em Entre-os-Rios dentro de uma semana. Isto para além de um “rico programa de competição e de animação que vai transformar este evento numa enorme festa, um verdadeiro fim-de-semana de grande espetáculo para pilotos, equipas e espetadores”.

Na prova inaugural do Campeonato Europeu de Aquabike 2019, estarão em prova as categorias GP1, GP1 Veterans, GP2, GP4 e Run Ladies GP4, bem como as categorias RUN GP1, RUN Ladies GP1, RUN Veterans, RUN GP2, RUN GP3, RUN GP3 Junior 3.3 e RUN GP3 Junior 3.2 nos SKI.

O GP de Portugal inclui ainda uma disciplina de Freestyle que, como o nome indica, é uma competição de figuras acrobáticas e não de competição pura, sendo que a animação fora do plano de água vai ser uma constante. A noite de Sábado será de festa, com um concerto de Quim Barreiros, um espetáculo pirotécnico e animação musical garantida pela conhecida DJ e socialite Merche Romero.

Quanto ao horário de competição, os treinos livres de todas as classes decorrem a partir do meio dia de sexta-feira. A luta pela grelha de partida está marcada para as 15h20. No sábado, as corridas têm início às 9h00, enquanto no domingo a hora de arranque está marcada para as 11 da manhã.