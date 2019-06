Motores Penafiel Racing Fest promete ser um sucesso Por

O Penafiel Racing Fest promete ser um evento inesquecível para os amantes de desportos motorizados e não só, pois a variedade das atividades é muito alargada.

Impulsionado pela Câmara Municipal penafidelense, este acontecimento vai ter – entre 28 e 30 de junho próximos – um pouco de tudo.

Desde Super-Enduro e Trial 4×4 Urbano com circuitos novos, Regularidade de Históricos nas freguesias do Concelho e Modalidade das Clássicas 50cc e 85cc o público vai poder apreciar um grande espetáculo, gozando das melhores condições, tal como sucederá com os pilotos.

Esperam-se participações de concorrentes de várias nacionalidades (Holanda, Espanha, Itália, Inglaterra, Bélgica), estando também prevista uma Fun Zone também com novidades com desportos radicais, radiomodelismo, McDonald’s Rally Kids, entre outras atividades.

O autarca de Penafiel, Antonino de Sousa, está animado: “Esta não é uma prova mas sim um conjunto de provas desportivas de várias modalidades que tornam a iniciativa única e distinta de todas as outras, que tem tido a capacidade de atrair milhares de pessoas para as ruas da cidade, tornando-a num fenómeno também turístico”.

E de facto o Penafiel Racing Fest promete ser para recordar, com presenças especiais como é o caso do emblemático Ford Escort RS1800, a viatura onde o homenageado e penafidelense Joaquim Santos se sagrou tetra campeão nacional, e ainda a presença da stunt driver Christine GZ, piloto oficial da Dynamics (equipa de bajas norte americana) entre outras personalidades do mundo dos desportos motorizados.

As zonas de espectáculo foram reforçadas com melhor sinalética, com mais zonas de estacionamento e melhores acessos. As provas de Super-Enduro e Trial 4×4 Urbano vão ter circuito novo e com arte à mistura, com Intervenção de artistas urbanos nas pistas. A Regularidade de Históricos vai passar pelas freguesias do Concelho, nos circuitos do Rally “Taça Joaquim Santos” e a Modalidade das Clássicas 50cc e 85cc vai ter melhores condições para o público e para os pilotos.

A prova ‘rainha’, o Rali da Taça Joaquim Santos, percorre as míticas estradas de asfalto das freguesias de Rio de Moinhos, Boelhe, Luzim e Vila Cova, Guilhufe-Irivo e Rans-Milhundos. A segurança nas especiais continua redobrada com zonas-espetáculo que permitem ao público estar perto da emoção e longe do perigo.

Para Óscar Coelho, do Racing Fest, esta terceira edição resulta de uma consolidação do evento. “Começamos a estabilizar todo o conceito da prova, que é inédita em Portugal e na Europa, e este ano além das diversas provas de 6 modalidades distintas, vamos apostar forte na vertente de entretenimento na Fun Zone e não só, criando espaços e momentos de diversão para todos. Teremos bandas e dj´s com música para todos os gostos”.

O centro nevrálgico do Penafiel Racing Fest situa-se no Campo da Feira de Penafiel e na Assembleia Penafidelense. Durante os três dias as provas vão ser realizadas maioritariamente no centro da cidade (Avenida Sacadura Cabral e Campo da Feira), zona circundante do Jardim do Sameiro, Praça da Escritaria, Variante do Cavalum e nas Freguesias de Guilhufe, Urrô, Irivo, Rans, Duas Igrejas, Rio de Moinhos, Boelhe, Luzim e Vila Cova.