Pelo menos três mortos em tiroteio em supermercado em cidade do Oklahoma

Pelo menos três pessoas morreram hoje num tiroteio num supermercado da cadeia Walmart em Duncan, cidade do Estado norte-americano Oklahoma, segundo fontes policiais.

O responsável da polícia de Duncan, Danny Ford, citado pela televisão local TNN-ABC, indicou que as três pessoas foram mortas no exterior do supermercado e o autor dos tiros está entre as vítimas.

A polícia desta cidade descreveu o suspeito do ataque, iniciado às 09:53 locais(15:53 em Lisboa), como um homem “completamente vestido de preto” e indicou que pediu informação sobre a sua pessoa.

Até ao momento, não foram reveladas as circunstâncias em que o suposto atacante morreu.

Testemunhas do incidente asseguraram à imprensa que ouviram vários tiros dentro da superfície comercial.

As escolas da zona permaneceram fechadas durante cerca de meia hora, e fontes policiais indicaram que voltaram a abrir às 10:30 locais (16:30 em Lisboa).