Dez pessoas feridas em tiroteio num bar na cidade norte-americana de Trenton

Cinco homens e cinco mulheres ficaram feridas num tiroteio num bar em Trenton, capital do estado norte-americano de Nova Jersey, anunciou hoje a polícia.

Segundo as autoridades, a polícia foi notificada da ocorrência de um tiroteio cerca de 00:25 locais (21:25 em Lisboa) no bar J&J Liquor no quarteirão 300 da Brunswick Avenue.

À chegada ao local, os agentes da polícia encontraram várias vítimas dentro e ao redor do bar.

O porta-voz da polícia de Trenton, capitão Stephen Varn, adiantou que cinco homens e cinco mulheres foram transportados para hospitais locais.

Uma das vítimas está gravemente ferida e teve de ser submetida a uma cirurgia de emergência, disse Stephen Varn, referindo que já foi aberta uma investigação para apurar as causas do incidente.

O vereador Jerell Blakeley deixou uma mensagem no Facebook em que se pode ler: “este tipo de carnificina não é normal, mas está a tornar-se numa ocorrência comum. Toda vez que o tempo muda, a loucura desce nesta cidade. Eu estou a pedir para trazer os soldados e a guarda nacional para a cidade”.