Pelo menos nove mortos em queda de avião no Cazaquistão

Pelo menos nove pessoas morreram hoje na queda de um avião da companhia aérea Bek Air, que seguia com 100 pessoas a bordo, perto do aeroporto de Almaty, no Cazaquistão, informou a autoridade de aviação.

O avião seguia para Nursultan, a capital do país, antes conhecida por Astana, e perdeu altitude às 07:22 (01:22 em Lisboa), momentos após a descolagem de Almaty, a maior cidade do Cazaquistão.

No avião seguiam 95 passageiros e cinco membros da tripulação.

Vídeos nas redes sociais mostram os momentos que se seguiram à queda do avião, com as equipas de resgate a socorrerem os sobreviventes no meio dos escombros de um edifício no qual embateu a aeronave.