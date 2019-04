Pelo menos 30 mortos e 283 feridos em série de explosões no Sri Lanka

Pelo menos 30 pessoas morreram hoje e 283 ficaram feridas na sequência de uma série de explosões no Sri Lanka, onde muitos fiéis celebravam o domingo de Páscoa, informou o porta-voz do Hospital Nacional de Colombo.

A capital, Colombo, foi alvo de pelo menos quatro explosões, em três hotéis de luxo e numa igreja. Duas outras igrejas foram também alvo de explosões, uma em Negombo, a norte da capital e onde há uma forte presença católica, e outra ao leste do país.

As explosões ocorreram “quase em simultâneo”, pelas 08:45 (03:15 em Portugal), de acordo com fontes policiais citadas por agências internacionais.

“Por favor, permaneçam calmos e dentro de vossas casas. Há muitas vítimas, incluindo estrangeiros”, escreveu no Twitter o ministro para as Reformas Económicas e Distribuição Pública do país, Harsha de Silva.