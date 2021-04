Nas Notícias Pela segunda vez desde o início da pandemia, Portugal não regista óbitos por covid-19 Por

Portugal não tem registo de mortes relacionadas com covid-19 nas últimas 24 horas, o segundo dia desde o início da pandemia em que isto se verifica, segundo a Direção-Geral da Saúde.

Pela segunda vez desde o início da pandemia, Portugal não registou óbitos nas últimas 24 horas.

O único dia sem registo de mortes tinha ocorrido em 03 de agosto do ano passado.

Segundo o boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral de Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) divulgado hoje, e no que diz respeito ao índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal, há uma subida de 0,99 para 1, no que diz respeito ao Rt, e uma descida de 68,3 para 67,3 em relação ao valor médio de novos casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Portugal está atualmente na terceira fase do plano de alívio das restrições impostas para controlar a pandemia e que prevê uma quarta e última etapa com início a 03 de maio.