Refinaria de Matosinhos deve parar totalmente no fim de abril

Operações de desmantelamento da refinaria devem arrancar em breve. Galp estima uma poupança de 90 milhões de euros anuais.

A refinaria de Matosinhos deverá parar já no final do mês abril, seguindo-se o arranque das operações de desmantelamento, anunciou hoje a Galp, que estima uma poupança anual de 90 milhões de euros anuais com o fecho da infraestrutura.

“A unidade deverá parar totalmente no final deste mês e vamos começar a fase de descomissionamento. A descontaminação será mais tarde e, portanto, do ponto de vista de geração de cashflow, este é um processo que vai demorar muito, muito tempo, mas sem diferenças face aos números previstos”, explicou o diretor financeiro da Galp, Filipe Crisóstomo, citado pela agência Lusa.

Durante um webcast para apresentação dos resultados do primeiro trimestre da petrolífera, aquele responsável apontou “números históricos”, em termos de contenção de gastos da Galp.

O encerramento da refinaria matosinhense, que gerou protestos dos autarcas locais e dos trabalhadores, foi anunciado no final do ano passado.

A Galp anunciou que irá concentrar as operações em Sines, descontinuando todas as operações em Matosinhos.