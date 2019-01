Motociclismo Paulo Gonçalves sexto na terceira etapa do ‘Dakar’ Por

Paulo Gonçalves foi um exceção à regra no dia ‘negro’ que a Honda teve hoje no Rali Dakar. É que se o piloto português foi sexto na terceira etapa das motos, a sua equipa perdeu o concurso de Joan Barreda Bort.

O espanhol, que era o líder da competição das duas rodas, foi obrigado a abandonar na tirada que ligou San Juan de Marcona a Arequipa, no Peru. Não sendo o único a ser bafejado pelo azar, já que também o seu companheiro de equipa Ricjy Brabec teve problemas de navegação e atrasou-se.

Mas do lado da KTM também houve ‘baixas’, com o vencedor do ano passado, o austríaco Matthias Walkner a também sofrer um percalço. Azar que também favoreceu a rival Yamaha, que teve em Xavier se Soultrait um vencedor improvável. O francês impôs-se nos 331 quilómetros da especial, batendo por 15 segundos Pablo Quintanilla, da Husqvarna, que é o novo comandante da ‘geral’ das motos.

Kevin Benavides foi o melhor representante da Honda, ao ser terceiro a 2m37s de Soultrait, diante de Adrian Van Beveren, na segunda Yamaha, e Sam Sunderland, na segunda KTM oficial.

Paulo Gonçalves gastou 9m31s para completar o percurso, onde a navegação voltou a ser essencial, e realizou um sexto tempo que lhe permitiu ascender ao nono lugar da classificação geral.

Classificação após a 3ª etapa

1º Pablo Quintanilla (Husqvarna) 8h34m28s

2º Kevin Benavides (Honda) + 11m23s

3º Sam Sunderland (KTM) + 12m12s

4º Adrien Van Beveren (Yamaha) + 13m29s

5º Toby Price (KTM) + 15m17s

6º Xavier de Saultrait (Yamaha) + 16m52s

7º Ricky Brabec (Honda) + 18m02s

8º Matthias Walkner (KTM) + 21m14s

9º Paulo Gonçalves (Honda) + 25m11s

10º Andrew Short (Husqvarna) + 29m15s