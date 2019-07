Motociclismo Paulo Gonçalves conclui Rota da Seda com sétimo tempo Por

Sam Sunderland foi o vencedor da competição de motos do Rali Rota da Seda, que hoje terminou na China, após uma derradeira etapa onde Paulo Gonçalves foi o sétimo mais rápido.

O australiano da KTM impôs-se esta que foi a segunda prova do Campeonato do Mundo de Bajas e da Taça do Mundo de Todo-o-Terreno, que dominou apesar da queda sofrido há dois dias.

Com Sunderland combalido a vitória nesta última etapa voltou a pertencer a Kevin Benavides, da Honda, que voltou também a bater Adrien Van Bevereno da Yamaha, com 1m50s. O argentino somou quatro triunfos em especiais ao longo da prova.

Já Paulo Gonçalves não conseguiu ser tão rápido como nas duas etapas anteriores – que marcaram o seu regresso depois dos problemas mecânicos na sua Hero na sexta jornada da prova. O piloto de Esposende foi desta feita o sétimo melhor, a 5m36s de Benavides.

Apesar do resultado final não ter sido o desejado (15º), na sua estreia em competição pela Hero Motorsports ‘Speedy’ termina a prova asiática com quatro pódios. O que diz bem do que poderia fazer se não fosse a mecânica o ter traído quatro dias antes. Razões para estar satisfeito pelo trabalho que realizou.

“Estou muito feliz por terminar o Rali Rota da Seda. Assegurei pódios em etapas para mim e para a equipa. Foi um rali muito longo e duro correndo mais de 5000 quilómetros, mas eu procurei sempre ter um ritmo forte e fui aumentando a velocidade a cada etapa. Especialmente na China, andei muito bem nas fases difíceis”, declarou no final o piloto de Esposende.

Para Paulo Gonçalves a prova foi produtiva no que à habituação à Hero diz respeito: “Para mim, o importante era conseguir gangar experiência de corrida com minha nova equipa. Graças a ela tive aqui uma boa oportunidade, recebendo sempre um apoio fantástico ao longo da prova. Estou confiante de que com esta moto e a equipe, é possível lutar por posições de topo nos próximos ralis”.