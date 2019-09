Packers vencem no reduto dos Bears no primeiro jogo da 100.ª edição da NFL

Os Green Bay Packers venceram na quinta-feira no reduto dos rivais Chicago Bears por 10-3, no primeiro encontro da 100.ª época do campeonato norte-americano de futebol americano (NFL).

Num embate dominado pelas defesas, os anfitriões adiantaram-se no primeiro quarto, com um pontapé de 38 jardas de Eddy Pinero, mas, no segundo, os Packers, agora treinados por Matt LaFleur, responderam com o único ’touchdown’ do encontro.

Um passe do quarterback Aaaron Rodgers para Jimmy Graham, transformado por Mason Crosby, colocou os Packers a vencer por 7-3 a 1.52 minutos do intervalo, depois de uma jogada marcada por um grande passe de 47 jardas para Marquez Valdes-Scantling.

Na segunda parte, num jogo com 10 penalidades para cada lado, as defesas imperaram e só voltou a haver pontos no quarto período, num pontapé de Mason Crosby de 39 jardas, que selou o 10-3 final.

Rodgers só completou 18 de 30 passes, para 203 jardas, mas a defesa dos Packers esteve insuperável perante Mitchell Trubisky, que somou 228 jardas, ao completar 26 de 45, num embate em que ambos os quarterbacks sofreram cinco ‘sacks’.