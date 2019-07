ONG apresenta pesquisa sobre financiamento eleitoral e prestação de contas em Moçambique

A organização não-governamental moçambicana Centro de Integridade Pública (CIP) apresenta hoje os resultados de uma pesquisa sobre o financiamento público a campanhas eleitorais e prestação de contas, no âmbito da contribuição para os processos eleitorais no país, disse a instituição.

A pesquisa abrangeu as eleições gerais de 1999, 2004, 2009 e 2014.

O estudo centra-se nos critérios de atribuição de fundos definidos pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), os valores atribuídos aos partidos e coligações concorrentes, as implicações de financiamento diferenciado para os concorrentes e a prestação de contas.

A pesquisa faz parte do Programa de Observação de Eleições.

Moçambique terá a 15 de outubro deste ano as sextas eleições gerais multipartidárias, compreendendo as presidenciais, legislativas e provinciais, que, pela primeira vez, vão escolher os governadores das 10 províncias do país.