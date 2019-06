Motores Oeiras Eco Rally Portugal leva veículos ‘limpos’ para a competição Por

Promover ‘energias limpas’ é a intenção do Oeiras Rally Portugal, que acontece entre os próximos dias 7 e 9 de junho e é aberto a equipas oficiais e privadas que utilizem veículos de turismo que utilizem soluções de mobilidade amiga do ambiente.

Organizada pelo Classic Club de Portugal, a prova já vai na segunda edição, inserindo-se no FIA Electric and New Energy Championship, campeonato organizado pela Federação Internacional do Automóvel (FIA).

É até ao momento a única prova automóvel realiza em Portugal com preocupações ambientais e ecológicas, realizando-se paralelamente a uma outra manifestação ligada a experiências relacionadas com o mundo dos automóveis elétricos, a Eco Rally Expo, nos jardins Marquês de Pombal, em Oeiras.

O Oeiras Eco Rally Portugal é consagrado a veículos de estrada de circulação normal, equipados com um sistema de transmissão elétrico ou outras alternativas de energia, nomeadamente veículos BEV (veículo com propulsão elétrica a baterias) e veículos FCEV (com propulsão a pilha de combustível).

Tal como acontece nas “provas de regularidade” os pilotos podem concorrer mediante a apresentação de mera carta de condução de ligeiros, sem qualquer tipo de modificação no carro, permitindo assim que os concorrentes, utilizem os seus veículos de uso diário.

Protótipos que sejam para uso diário também são permitidos, desde que estejam homologados para circulação rodoviária dentro de União Europeia.