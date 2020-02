Fórmula 1 O ‘shakedown’ de Max Verstappen ao Red Bull RB16 Por

A Red Bull foi a primeira equipa de Fórmula 1 a colocar o seu monolugar de 2020 em pista.

É certo que foi apenas uma oportunidade do holandês para rodar com o RB16, mas com o pretexto de ser para a jornada de filmagens promocionais contemplada pelo regulamento.

A rodagem com o novo carro já permitiu perceber as diferenças entre o novo e o anterior F1 da Red Bull, como se constata no vídeo abaixo. Nota-se claramente que é uma evolução do RB15 de 2019.

Destaca-se o ‘nariz’ mais estreito e uma entrada de ar saliente na ponta do mesmo, para uma aleta ligada à ‘asa’ dianteira, mas é provável que quando o novo monolugar rodar em Barcelona na próxima semana haja diferenças para esta versão que esteve em Silverstone.