Fórmula 1 O conceito extremo da McLaren para o F1 de 2050 Por

Através da sua divisão Applied Technologies, a McLaren revelou a sua visão de como será o seu monolugar de Fórmula 1 de 2050.

O conceito extremo da marca de Woking fez-nos viajar a um futuro onde tudo é mais sintético, parecendo mais uma clara evolução do MP4-X, apresentado em 2015.

Este verdadeiro exercício de estilo pode agradar a muitos, mas o facto do MCLExtreme, nome dado a este ‘concept’, ser 100% elétrico vai deixar os mais puristas da F1 muito críticos quando ao conceito.

As baterias são integradas na coque do monolugar, que possui um ‘cockpit’ fechado com vidro e possui linhas muito retas, assemelhando-se em muitos aspetos a um avião ‘caça’. Linhas pensadas em termos aerodinâmicos, sendo que a ‘asa’ traseira quase se assemelha à solução utilizada atualmente pela Fórmula E.

Outro dos aspetos concetuais futuristas do MCLExtreme é o facto de possuir pneus em material compósito, com a faculdade de auto-reparar-se. Uma ideia que parece tirada um pouco dos filmes de ficção científica, como o é das velocidades atingidas poderem ir aos 500 km/h.

Mas a Mclaren Apllied Technologies não se ficou por aqui, e vai mesmo ao ponto de transcender a conceção do monolugar e vislumbrar como serão os circuitos de Fórmula 1 dentro de três décadas.