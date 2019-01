Número de mortos na Venezuela nos protestos sobe para 27

O número de mortos na Venezuela subiu para 27, segundo dados divulgados por organizações não-governamentais e autoridades locais.

Segundo o Observatório Venezuelano de Conflituosidade Social (OVCS), desde o dia 22 e até às 14:00 locais de hoje (18:00 em Lisboa) morreram 26 pessoas, com a respetiva “identidade confirmada”.

Os dados divulgados pelo OVCS dão conta que as mortes ocorreram nos Estados de Amazonas (dois mortos), Barinas (três), Bolívar (cinco), Portuguesa (três), Táchira (três), Monágas (dois) e Yaracuy (um).

Os registos dão conta ainda de sete mortos no Distrito Capital, onde se localiza Caracas.

Por outro lado, as autoridades do Estado de Barinas, terra natal do falecido líder socialista Hugo Chávez, que presidiu entre 1999 e 2013, anunciaram que há a registar mais um morto.