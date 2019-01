Motores Ott Tanak começa Rali de Monte Carlo na liderança Por

Ott Tanak iniciou o Rali de Monte Carlo ao ataque e assumiu a liderança da prova inaugural do Campeonato do Mundo da especialidade que hoje se iniciou nos Alpes franceses.

Aos comandos do seu Toyota Yaris WRC o estónio impôs-se na primeira das duas especiais deste curto primeiro dia e depois perdeu apenas segundo para Sebastien Ogier para concluir a jornada com 9,1s de vantagem sobre o Campeão do Mundo.

Na sua estreia aos comandos do Citroën C3 WRC, o francês gastou mais de 12 segundos para Tanak no troço inaugural o que acabou por o colocar na segunda posição, com 5,2s de vantagem sobre Thierry Neuville, que foi o mais rápido na segunda especial e conclui o dia a mais de 14 segundos do líder.

Esapekka Lappi surge na posição aos comandos do segundo Citroën, também ele a fazer uma boa estreia com o C3 WRC. O finlandês fez apenas o sétimo tempo no primeiro troço, mas no segundo ficou a 23 segundos de Tanak, e isso deixa-o a pouco mais de 45 segundos do estónio, ainda que tenha logo atrás o seu compatriota mas agora rival Jari-Matti Latvala, no segundo Toyota.

Kris Meeke começou a prova muito bem, conseguindo o segundo tempo na especial inaugural, mas na segunda – os 20,7 km de La Breole Selonnet – o britânico agora ao serviço da Toyota perdeu mais de 16 segundos para o líder e isso fê-lo ‘cair’ para sétimo, a mais de 53 segundos de Ott Tanak.

Sebastien Loeb, que se estreou ao volante do Hyundai i20 Coupé WRC, não deslumbrou, mas começou o rali a fazer o quarto tempo na primeira classificativa. Depois o nove vezes Campeão do Mundo perdeu mais de 44 segundos para o líder, e concluiu a jornada no oitavo posto, à frente do seu companheiro de equipa Andreas Mikkelsen, muito mais experiente com o carro coreano.

Classificação após a 2ª PE

1º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) 26m33,0s

2º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroën) + 9,1s

3º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 14,3s

4º Esapekka Lappi/Janne Ferm (Citroën) + 45,2s

5º Jari-Matti Latvala/Mikko Markkula (Toyota) + 46,4s

6º Elfyn Evans/Scott Martin (Ford) + 48,2s

7º Kris Meeke/Sebastian Marshall (Toyota) + 53,8s

8º Sebastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai) + 55,2s

9º Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai) + 59,6s

10º Pontus Tidemand/Ola Floene (Ford) + 1m41,1s