Justiça Novos vídeos mostram invasão à Academia pelas câmaras do interior Por

O Diário de Notícias teve acesso a novos vídeos que melhor descrevem os 15 minutos que durou a invasão à Academia de Alcochete, a 15 de maio, dias depois da derrota do Sporting na Madeira, frente ao Marítimo.

As imagens, captadas através do sistema de videovigilância, mostram, num primeiro momento, a chegada dos agressores ao interior da Academia, sendo que alguns deles lançam tochas, danificam carros e apresentam-se a exibir cintos.

É possível ver-se os invasores a cruzarem-se com Jorge Jesus, Frederico Varandas ou Manuel Fernandes sem qualquer tipo de agressão.

Veja aqui os vídeos, divulgados pelo Diário de Notícias.

Bruno de Carvalho, ex-presidente do clube, foi acusado pelo Ministério Público de ser o autor moral dos crimes relacionados com a invasão, entre os quais terrorismo.

De acordo com a investigação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, Bruno de Carvalho, Nuno Mendes, conhecido por Mustafá, líder da claque Juventude Leonina, e Bruno Jacinto, oficial de ligação aos adeptos à dada dos factos, “conheciam o plano delineado” pelos restantes arguidos e não só não tentaram demovê-los, como os incentivaram.

No total, há 44 arguidos no processo que investiga o ataque de 15 de maio, mais quatro do que tem sido noticiado. Destes, 38 estão em prisão preventiva e seis sujeitos a termo de identidade e residência, nomeadamente, Bruno de Carvalho e Mustafá, que foram detidos no domingo e libertados na quinta-feira, com obrigatoriedade de se apresentarem diariamente às autoridades e com caução de 70 mil euros.