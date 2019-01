Europa Novo balanço indica três mortos em explosão acidental em Paris Por

O número de mortos em consequência de uma explosão acidental ocorrida hoje numa padaria em Paris subiu para três, segundo um novo balanço das autoridades.

Inicialmente tinha sido noticiada a morte de dois bombeiros nesta explosão, aos quais se junta uma turista espanhola que morreu já no hospital, referiu fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Espanha, citado pela agência France Press.

Além das três vítimas mortais, a explosão causou dez feridos graves e 37 feridos ligeiros.

A explosão aconteceu hoje de manhã, pelas 09:00 (08:00 em Lisboa) numa padaria no 9.º bairro de Paris, capital de França, quando os bombeiros já estavam no local a combater as chamas, e destruiu montras e vidros de janelas de habitações circundantes.

Fonte oficial da secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas disse à Lusa que o Consulado de Paris está a monitorizar a situação e não há, até ao momento, informação de portugueses entre as vítimas.

O procurador de Paris, Rémi Heitz, disse também no local que, nesta fase, as autoridades acreditam que a explosão teve “obviamente uma origem acidental, uma fuga de gás”.