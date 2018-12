Novo balanço aponta para pelo menos 43 mortos e 584 feridos em tsunami na Indonésia

Pelo menos 43 pessoas morreram hoje e 584 ficaram feridas devido a um tsunami na Indonésia, em Lampung, Samatra, e nas regiões de Serang e Pandeglang, em Java, segundo um novo balanço da Agência Nacional de Gestão de Desastres.

O anterior balanço apontava para 20 vítimas mortais e 165 feridos.

De acordo com a mesma agência, a provável causa do tsunami na região a oeste de Java, a capital, terá sido um deslizamento submarino, depois do vulcão Krakatoa ter entrado em erupção.

O desastre natural mais recente na Indonésia aconteceu em setembro, quando mais de duas mil pessoas morreram na ilha de Celebes na sequência de um terramoto seguido de tsunami, causando ainda milhares de feridos e desaparecidos.

O país situa-se no chamado Anel de Fogo do Pacífico, zona de forte atividade sísmica, situada na convergência de três placas tectónicas (indo-pacífica, australiana e eurasiática).

A ilha turística, perto de Bali, no sul da Indonésia, foi atingida por dois fortes terramotos a 29 de julho e a 05 de agosto, seguidos por réplicas, e de um novo sismo de magnitude 6,9, a 19 de agosto.

Em dezembro de 2004, um sismo de magnitude 9,1 também ao largo de Samatra, provocou um tsunami que matou 230 mil pessoas numa dezena de países.