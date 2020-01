Novo balanço aponta para pelo menos 30 mortos em inundações na capital da Indonésia

O número de mortos na sequência das inundações que atingiram a capital da Indonésia, Jacarta, na véspera do Ano Novo, subiu para pelo menos 30, anunciou hoje o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres.

Um anterior balanço da agência de gestão de desastres apontava para pelo menos 23 pessoas mortas na sequência das inundações.

As chuvas torrenciais e a subida dos rios submergiram pelo menos 182 bairros em Jacarta e causaram deslizamentos de terra nos distritos de Bogor e Depok, nos arredores da cidade.

O governador de Jacarta, Anies Bawesdan, disse que grande parte da água tinha recuado na noite de hoje (início da tarde em Lisboa) e o número de pessoas deslocadas em abrigos temporários diminui para cerca de 5.000 de 19.000.

As autoridades indicaram anteriormente que 35 mil pessoas estavam em abrigos em toda a grande área metropolitana.

No seu pico, as inundações atingiram milhares de casas e edifícios, forçaram as autoridades a cortar a eletricidade e a água e paralisaram as redes de transporte, referiu o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Agus Wibowo, acrescentando que em algumas áreas, as enchentes atingiram até 2,5 metros de altura.

Agus Wibowo indicou ainda que o número de pessoas mortas nas inundações subiu para 30.

O aeroporto de Halim Perdanakusumah, em Jacarta, reabriu hoje depois de ter suspendido as suas operações quando as enchentes submergiram a pista, disse Muhammad Awaluddin, diretor-presidente da PT Angkasa Pura II, operadora do aeroporto.

Quase 20.000 passageiros foram afetados pelo encerramento do aeroporto.

Em 2013, 47 pessoas morreram na sequência das inundações em Jacarta.