Novas manifestações contra Presidente Pinera saem à rua no Chile

Novas manifestações ocorreram na terça-feira no Chile contra o Presidente Sebastián Pinera, num movimento de protesto sem precedentes contra as desigualdades socioeconómicas.

Cerca de 10.000 pessoas, segundo as autoridades locais, reuniram-se na emblemática Praça Itália, no centro de Santiago, após um apelo lançado nas redes sociais. “Demissão de Pinera” era a frase que estava num grande cartaz exibido pelos manifestantes.

Tal como na segunda-feira, durante as manifestações ocorreram incidentes isolados entre os manifestantes e as forças policiais, quando as pessoas em protesto tentaram avançar para o palácio presidencial, protegido por um perímetro de segurança.

Na segunda-feira, confrontos violentos entre manifestantes e forças policiais já tinham ocorrido à margem de uma manifestação na região, poucas horas depois de o chefe de Estado ter renovando uma parte do seu Governo.

Um aumento no preço dos bilhetes de metro na capital impulsionou uma nova vertente social no país com 18 milhões de habitantes, conhecido pela sua estabilidade.

Apesar da suspensão da medida, o movimento intensificou-se, alimentado pelas desigualdades socioeconómicas.

A repressão e violações de direitos humanos por parte das forças da ordem contra os manifestantes nos dias anteriores de protestos é outra das críticas apontadas ao Governo de Sebastián Pinera.

Os manifestantes são também motivados pela consideração de insuficiência do conjunto de medidas que Piñera propôs, para responder às exigências de subida das pensões e salários e preços mais justos para eletricidade, gás, educação universitária e serviços de saúde.

Os protestos e a sua repressão já provocaram 19 mortos, pelo menos 600 feridos e seis mil detidos.

Esta onda de contestação acontece quando o país se prepara para receber importantes reuniões internacionais.

Para as próximas semanas está marcada a cimeira do Fórum Económico Ásia-Pacífico, que deve contar os presidentes da China, dos EUA e da Federação Russa.

Para dentro de um mês, está marcada a final da Taça dos Libertadores, em futebol, enquanto a 25.ª Conferência das Partes (COP25) da ONU sobre as alterações climáticas está prevista para dezembro.