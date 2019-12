Motores Neto de Emerson Fittipaldi ruma à Super Fórmula japonesa Por

Pietro Fittipaldi vai tentar a sua sorte na Super Fórmula japonesa, onde vai representar a equipa B-Max Racing Motopark.

O neto do antigo Campeão do Mundo de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi disputou este ano o Campeonato Alemão de Carros de Turismo (DTM) aos comandos de um Audi, tarefa que acumulou com a de terceiro piloto da Haas na F1.

Pietro Fittipaldi está apostado numa carreira nos monolugares, sendo que no seu currículo tem o título da Fórmula V8 3.5 em 2018, sendo que depois de um acidente nas 6 Horas de Spa – em que sofreu a fratura de duas pernas, depois de perder o controlo do BR1 da Dragonspeed em Eau Rouge – apenas disputou uma corrida em Suzuka.

O jovem brasileiro mostra-se entusiasmado por voltar à ação: “Estou radiante por me juntar a uma disciplina das mais rápidas do mundo. É um campeonato muito competitivo, e faz com que me mantenha ativo nos próximos meses para estar pronto para a época de 2020”.

Já pelo lado B-Max Racing Motopark Pietro Fittipaldi é visto como um piloto cheio de potencial. “Tenho seguido os seus resultados ao longo dos anos e o retorno que tenho dele é muito positivo”, observou Timo Rumpkfeil, o diretor da equipa, sublinhando que “é uma boa coisa positiva ter confirmado rapidamente” o piloto brasileiro, pois isso dá à sua formação “tempo para preparar a época”.

