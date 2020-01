“Não estou preocupado com a passagem do Orçamento do Estado” — Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje que aguarda “serenamente” a fase da generalidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), que decorre esta semana no parlamento, reiterando que não está preocupado com a passagem do documento.

À margem da cerimónia de largada do navio-escola Sagres, que partiu hoje para uma viagem de 371 dias no âmbito das comemorações do V Centenário da Circum-Navegação do navegador português Fernão de Magalhães, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre o anúncio feito no sábado pelo BE de que não vai votar a favor do OE2020 na generalidade, deixando em aberto a possibilidade de se abster ou votar contra, sentido de voto que faz depender das negociações com o Governo.

“Eu não quero comentar isso. Isso é uma questão que está em curso e que vai ser debatida na generalidade esta semana. Aguardo serenamente, depois será a fase da especialidade”, respondeu aos jornalistas, numa resposta muito breve.

Uma vez que “até chegar a Belém ainda demora tempo”, o Presidente da República reiterou o que tem dito “desde o início”: “eu não estou preocupado com a passagem do Orçamento do Estado”.