Desporto Nani deixa o Sporting Por

O internacional português Nani está a caminho da Major League Soccer (MSL), onde irá representar o Orlando City, avança a TVI24.

As negociações tendo em vista a mudança do extremo para os Estados Unidos terão começado em janeiro, segundo noticiou a beIn Sports USA, nessa altura.

A ESPN citou fonte da liga norte-americana, que dava conta de “50 por cento de hipóteses de Nani jogar naquele campeonato”.

A TVI24 adianta nesta sexta-feira que o negócio está fechado e que o jogador vai deixar Alvalade.

Aos 32 anos, o internacional português apontou nove golos no campeonato, na presente época. Nani tinha contrato com o Sporting até 2020, com mais um ano de opção.

Nani era uma peça essencial na estratégia de Marcel Keizer, até se lesionar. Nos últimos jogos, não foi, por essa razão, opção do técnico holandês.