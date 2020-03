Motociclismo ‘Nacional’ de Trial estreia em Vila de Fontes Por

O Campeonato Nacional de Trial vai iniciar-se no próximo dia 22 de março em Vila de Fontes, no concelho de Santa Marta de Penaguião.

A prova é organizada pelo Centro Cultural Desportivo local, que preparou um cenário na bonita zona do Viso, junto da imponente serra do Marão, com dois quilómetros de extensão, onde foram desenhadas as oito zonas de obstáculos a serem percorridas por quatro vezes.

Em competição estarão seis classes: Elite, Consagrados, Promoção, Iniciados, Infantis, Veteranos e Hobby. Destas classes, só́ a de Elite pontua para o Campeonato Nacional, pontuando todas as outras para os respectivos Troféus. A prova terá o seu início às 13 horas, e os pilotos terão um tempo máximo de quatro horas para cumprir as quatro passagens ao percurso.

Sendo a primeira vez que esta espetacular modalidade do motociclismo visita a zona do Douro vinhateiro, e à imagem dos eventos organizados pelo CCDF, cujo principal objecivo é proporcionar experiências fantásticas ao visitante e a criação de valor em zona do interior desfavorecido, organizou ainda uma demonstração do Trial no Sábado à tarde, 21 de Março, em pleno centro da Vila de Fontes, dando assim a conhecer mais ‘por dentro’ a popularidade da modalidade a todo a publico em geral.

A Escola de Trial da Federação de Motociclismo de Portugal vai estar presente com as suas pequenas motos de Trial eléctricas, dando assim a conhecer aos mais jovens que pretendam experimentar, a oportunidade de o fazer. Será também uma oportunidade para os mais jovens contactarem com esta modalidade e conhecerem as suas condições, proporcionando uma rara e valiosa oportunidade a um praticante – ou potencial praticante – de poder participar no campeonato nacional integrado na referida escola.