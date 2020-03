Motociclismo ‘Mundial’ de Superbikes em Assen adiado até agosto Por

A continuidade do Campeonato do Mundo de Superbikes (WSBK) 2020, em Assen, foi afora adiada para agosto.

Com a pandemia de coronavírus a competição foi, à imagem de outras, afetada, parando, depois do cancelamento da ronda do Qatar e o adiamento do evento de Jerez de La Frontera para 18-20 de setembro.

As restrições a viagens na Europa e a atual situação de confinamento das pessoas que também vigora na Holanda, fez com que os responsáveis do WSBK adiassem a prova de Assen para o fim de semana de 21 a 23 de agosto.

Não parece porém provável que ronda de Imola, entre 8 e 10 de maio, venha a ter lugar, dada a situação de calamidade sanitária que se vive em Itália, o país europeu com mais número de infetados e mortos no espaço europeu.

Há agora quem considere ser possível retomar a temporada mundial de Superbikes possa acontecer a 3 e 5 de julho, em Donington Park. Mas mesmo isso parece pouco provável, dado que o estado de emergência por pandemia por Covid-19 também acontece no Reino Unido.

Até agora o ‘Mundial’ de Superbikes só disputou uma prova, em Phillip Island (Austrália), e as vitórias foram repartidas entre Alex Lowes (Kawasaki), Jonathan Rea (Kawasaki) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha).