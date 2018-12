Local Mulher atingida pelo próprio carro em Amarante Por

Uma mulher foi atingida pela própria viatura, na manhã desta segunda-feira, em Amarante. A carrinha desceu desgovernada por uma rua inclinada e foi travada pelas grades do pátio de um prédio.

De acordo com a TVI, que cita fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, na origem do acidente estará uma falha mecânica na viatura.

A mulher tentava entrar para a carrinha quando esta iniciou a marcha, colhendo-a e acabando por bater num prédio habitacional.

A vítima sofreu apenas ferimentos ligeiros e foi transportada para o hospital de Amarante.

A Guarda Nacional Republicana de Amarante tomou conta da ocorrência.