Lewis Hamilton sempre preferiu motos a carros

Lewis Hamilton pode ser Campeão do Mundo na disciplina máxima do automobilismo, mas agora veio a público reconhecer que sempre preferiu motos a carros.

O piloto britânico da Mercedes sofreu há dias uma queda sem consquências quando testava uma Superbike Yamaha em Jerez de La Frontera, aproveitando as férias que está a gozar, em pleno período de defeso da Fórmula 1.

Talvez devido ao incidente sofrido na pista andaluza Hamilton foi compelido a justificar porque razão aceitou o convite para testar uma superbike Yamaha R1 ao lado dos pilotos da equipa da marca dos três diapasões naquela disciplina, Alex Lowes e Michael Van der Mark.

“Sempre preferi as motos aos carros. Desde pequeno que sempre desejei ter moto, mas sempre me deparei com a oposição do meu pai, que me pôs num kart. Mas o meu novo amor é rodar com uma pista na minha moto. Tenho um grande respeito por estes pilotos (de motociclismo)”, afirma o Pentacampeão do Mundo de F1.

Lewis Hamilton refere ainda: “É uma disciplina verdadeiramente diferente mas que exige competências semelhantes (à F1), como o tempo, a paciência, a coragem, a concentração, a agilidade e o correr riscos. É tudo isso que torna este desporto tão apaixonante. Adoro as corridas motos, mas estes tupos são de outro nível e eu penso apenas em desfrutar e em encontrar os limites da pista”.