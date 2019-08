Motoristas: Levantadas restrições ao abastecimento no aeroporto de Lisboa – ANA

As restrições ao abastecimento de aviões no aeroporto de Lisboa, em vigor desde segunda-feira, foram hoje levantadas, disse à Lusa fonte oficial da ANA – Aeroportos de Portugal.

“Considerando o nível de descargas e o aumento de ‘stock’ de combustível no Aeroporto Humberto Delgado, foram levantadas, hoje às 09:00, as restrições ao abastecimento de aeronaves”, afirmou a fonte.

A ANA “continuará, em conjunto com o Governo, empresas petrolíferas, companhias aéreas e ‘handlers’ [empresas de assistência], a acompanhar e a avaliar de perto a situação”, acrescentou.

Na segunda-feira, a ANA tinha afirmado que o ritmo de abastecimento no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, era “insuficiente, em níveis bastante abaixo do estipulado para serviços mínimos”, provocando “restrições à operação”, devido à greve dos motoristas.

Na altura, a gestora dos aeroportos disse que o ritmo de abastecimento “insuficiente” verificado tinha levado à implementação de restrições à operação, “nomeadamente na redução de abastecimento de aeronaves”, que agora cessaram.

A greve dos motoristas de matérias perigosas cumpre hoje o quinto dia, com menos profissionais em protesto, depois de um dos dois sindicatos que convocara a paralisação a ter desconvocado.

A decisão do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) surgiu perto das 23:00, na sequência de uma reunião no Ministério das Infraestruturas, gabinete onde se encontravam também dirigentes da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram).

Esta posição do SIMM deixou o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) sozinho no protesto, depois de esta estrutura sindical ter pedido na quinta-feira a mediação do Governo para chegar a um entendimento com a Antram.

O Governo começou por anunciar que iria nomear um mediador para tentar terminar o conflito, mas, horas depois, disse que o processo de mediação não era viável.

A Antram, por seu turno, reiterou na quinta-feira que, se os sindicatos desconvocarem a greve, aceita reunir-se com aquelas estruturas.

A greve fora convocada pelo SNMMP e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), com o objetivo de reivindicar junto da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) o cumprimento do acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial.

Na segunda-feira, ao final do primeiro dia de greve, o Governo decretou uma requisição civil, alegando incumprimento dos serviços mínimos.